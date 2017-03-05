Kalbine yenildi

Melin Dobran

Yayla köyünün tanınmış ve sevilen isimlerinden Ramadan Karakartal, 63 yaşında sevenlerine veda etti.

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, kalp rahatsızlığı bulunan Karakartal bir düredir tedavi görüyordu.

Evli ve iki evlat sahibi olan Karakartal’ın zamansız vedası, tüm sevenlerini üzdü. Karakartal, bölgesinde herkes tarafından sevilen bir isimdi. Ramadan Karakartal’ın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.