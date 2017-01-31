Kaldırımda yürüyen yayaya çarptı

Lefkoşa’da dün meydana gelen kazada, dikkatsiz sürücü yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yaya kadına çarptı. Kazada yaya Canan Özpınar’la, araçta yolcu olarak bulunan Yakup Güzelkaya hafif yaralandı. Kazaya karışan araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu öğrenildi.

Saat 17:00 sıralarında Eski Belça mağazası karşısında yer alan kaza, paydos saati olduğu için kalabalık olan otobüs duraklarının az ilerisinde meydana geldi ve “ya otobüs durağına dalsaydı” sorusunu akıllara getirdi.

Polisten verilen bilgiye göre Ahmet Meteli (E-36) yönetimindeki KN 651 plakalı araba, Ortaköy yönüne giderken dikkatsizlik sonucu yoldan çıktı ve yolun solunda yaya olarak bulunan Canan Özpınar’a (K-39) çarptıktan sonra kaldırımdaki çitlere ve ağaca çarparak durabildi.

Araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu iddiası

Olay sonrasında ekip aracına bindirilen sürücünün ters konuşmaları dikkat çekerken, araçta uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu iddia edildi.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan yanındaki Yakup Güzelkaya ve Canan Özpınar, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri olay yerinde…

Kazanın ardından Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Cemal Özatılgan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Araç sürücüsü Meteli, polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.