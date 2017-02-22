Kalın: "Adım atması gereken taraf Rum tarafıdır"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıstaki NATO zirvesinde biraraya geleceğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıstaki NATO zirvesinde biraraya geleceğini açıkladı. Kalın, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin Türkiye hakkındaki sözlerine de "İran, Türkiye'yi eleştirmek yerine takdir etmeli" yanıtını verdi.
Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:
- Referandum: Sayın Cumhurbaşkanımız sahada ve bundan sonraki süreçte de sahada olmaya devam edecek. Kendisinin il ziyaretleri, basın toplantıları, televizyon programları, meslek gruplarıyla buluşmaları devam edecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili görüşlerini paylaşacak. 16 Nisan günü yapılacak oylama, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında çok büyük önem arz ediyor. Bu anayasa değişikliği kuvvetler ayrılığı ilkesini de koruma altına almaktadır. Rasyonel bir temeli olmamakla birlikte bazı argümanların kutuplaşma yarattığını biliyoruz.
- 15 Temmuz davaları:Üniformalı teröristlerin yargı önüne çıkarılması, bu ihanet suçunu işleyenlerin bedelini ödemeleri bakımından büyük önem arz ediyor. Utanmazca 'Ben bu darbeyi yaptım' diyenler de var. Bir daha böyle karanlık bir gecenin yaşanmamasını arzu ediyoruz, bunu da milletimizle elbirliği içinde gerçekleştireceğiz.
- Körfez ziyaretleri: Daha önce 2009 senesinde Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi vardı. Arzu istediğimiz düzeyde verimlilik olmamıştı. Bu mekanizmanın hızlandırılması konusunda görüştüler. Halkoylamasından sonra Körfez ülkelerine ve Körfez ülkelerinden ziyaretler olabilir. Önümüzdeki ay Kuveyt Emiri Türkiye'ye gelecek. Bu ziyaretler sırasında FETÖ ile mücadeleyi gündeme getirdik.
- Almanya'daki Türk imamlar: Bir tür cadı avı başlatılmış olması siyasi saiklerle, talihsiz bir karar olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da aşırı sağın yükseldiği, İslam ve
- yabancı düşmanlığının arttığı dönemde arkada başka niyetlerin olduğunu akla getirmektedir. DİTİB'e karşı böyle bir operasyonun başlatılması kabul edilemez. Asıl yoğunlaşılması gereken terör örgütler olmalıdır.
- Fırat Kalkanı Operasyonu: Amaç El Bab da dahil olmak üzere 2 bin kilometrekarelik alanın terörden arındırılmasıdır. Bunun da büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz. El Bab'ın DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi ve burada da bir barış, istikrar ve siyasi düzen ortamının kurulması, DEAŞ'la mücadele konusunda büyük önem arz ediyor. Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi için büyük önem arz ediyor. Suriye'de Obama yönetiminin DEAŞ'la mücadele veriyor gerekçesiyle YPG/PYD'ye destek vermesi kabul edilebilir değildi. PYD/YPG bugün alan hakimiyeti sağladıysa bu ABD'nin desteğiyle olmuştur. Destek kesildiği zaman bunun da bir geçerliliği kalmayacaktır. YPG dışında alternatif yok demek geçerli değildir. Rakka konusunda, yürütülen çalışmalar bizzat Hulusi Akar Paşa tarafından yürütülmekte. Biz Suriye'de ve Irak'ta şu anda hem sahada hem masadayız.
- Astana ve Cenevre süreçleri: Siyasi geçişin sağlanması için çalışmalar devam etmekte. Biz bunları birbirini bütünleyen iki süreç olarak görüyoruz. Cenevre çatısı altında rejimle muhalifler arasında görüşmeler devam edecek.
- Türkiye- AB ilişkileri: Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu aşamada AB'den temel beklentimiz vize muafiyeti konusunda adımların atılması, Suriyeli mültecilerle ilgili vaatlerin yerine getirilmesi, fasılların önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Terörle mücadele konusunda AB'nin Türkiye'nin yanında daha güçlü şekilde durmasını istiyoruz.
- İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi süreci: Karşılıklı ziyaretlerin devam etmesi bekleniyor. İsrail-Filistin ihtilafının adil ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşimlerle ilgili politakalarını kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu yerleşimler barışı dinamitleyen girişimler olmuştur. Kudüs'ün kutsiyeti dikkate alındığında ezanın susturulması kabul edilemez.
- Rusya ile yapılan S-400 görüşmeleri: S-400'lerle ilgili konu takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili istişareler yapıyor. Bizim Rusya'da yapacağımız toplantıya yetişir mi bilemiyorum. Burada 3 kriter var. Fiyat, teslim tarihi, ortak üretim. Biz diğer ülkelerden daha iyi bir teklif alsaydık onunla ilgilenirdik. NATO'ya alternatif bir durum yok.
- ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın ziyareti ve Menbiç Operasyonu:PYD/YPG unsurlarının SDF/SGD kılıfı altında orada var olmaya devam ettiğini Trump yönetimiyle görüşüyoruz. Bu terör örgütünü aklamaya çalışanlar, raporları okudukları zaman durumun vahametini anlayacaklardır. Açık suçları yok saymamız mümkün değil. DEAŞ'la mücadele konusunda tüm bu hususları masada tutacağız.
- Rakka operasyonu: Başkan Trump'ın DEAŞ'la mücadele konusunda yeni bir yol haritası talimatı var. Bizim iki haftadır yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin nedeni budur. Rakka'ya operasyon konusunda önerdiğimiz alternatif var. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek.
- İran'ın açıklamaları: Biz İran'la hep diyalogda olduk. Nüfuz elde etme çabalarını görmezden gelme anlamına gelmiyor. Rejimi tanımıyoruz. Bu rejimi tanıyan kaç ülke var ona bakmak lazım. 600 bin insanın katili bir rejimle iş tutmayı İranlıların kararını vermesi gereken durumdur. Biz çatışmadan yana değiliz. Ama Türkiye'nin Suriye ve Irak sahasında pozisyonu ortadadır. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadele çabasını takdir etmeliler. Biz bölgenin geleceği için, kendi ulusal güvenliğimiz için ciddi mücadele veriyoruz.
- Erdoğan- Trump görüşmesi: Mayıs ayı içinde NATO'da ara zirve yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız katılacak. Orada yüz yüze bir görüşme olacak. NATO Zirvesi'nden önce de bir zirve planlanıyor. Yüz yüze görüşmede Türk-ABD ilişkileri ele alınacak.
- Kıbrıs müzakereleri: Umarız Rum tarafı bu kararından (Enosis'in okullarda kutlanması) vazgeçer. Hele müzakerelerin kritik bir aşamaya girdiği böyle bir dönemde bu kararın gündeme getirilmiş olması elbette müzakereleri bundan sonra çok olumsuz yönde etkileyecektir. Adım atması gereken taraf Rum tarafıdır.
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