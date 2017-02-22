Kalın: "Adım atması gereken taraf Rum tarafıdır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıstaki NATO zirvesinde biraraya geleceğini açıkladı. Kalın, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin Türkiye hakkındaki sözlerine de "İran, Türkiye'yi eleştirmek yerine takdir etmeli" yanıtını verdi.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar: