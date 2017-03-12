Kalkan: "Her öğrenci öğrenme hakkına sahiptir"

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 5. Uluslararası Kariyer Haftası kapsamında Eğitim Fakültesi’nin davetlisi olarak öğrencilere bir araya gelen Mardin ili Savur ilçesi Çınarönü İlkokul ve Ortaokul Müdürü Halil Kalkan, “Öğretmenlik Fedakarlıktır” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Kalkan, öğretmenlik mesleğinin sevgi ve fedakarlıkla yapılan bir meslek olduğunu anlattı.

Kendisi de bir DAÜ mezunu olan Halil Kalkan, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nden mezun olduğunu belirterek öğretmen adayı gençlere kendi yaşamından örnekler verdi. Kalkan, lise sonrası üniversite seçimini nasıl yaptığını, nelere dikkat ettiğini, DAÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programına öğrenci olarak geldiğinde aldığı eğitimin özgüven eksikliğini nasıl yok ettiğini ve öğrencilik yıllarında çok güzel dostluklar edindiğini anlattı. Kalkan, kendisini dinleyen öğrencilere, okudukları üniversitenin ve öğretmenlerinin değerini iyi bilmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Mezun olduktan sonra DAÜ’de kazandığı bilinci ve bilgisini gittiği her yere taşıdığından bahseden Kalkan, çalıştığı ortamının zorluklarından ve orada yaşayan insanların karşılaştığı yaşam sorunlarından bahsetti. “Herşey bazen planladığınız gibi gitmeyebilir, bazı sorunlar çıkabilir ama asla planlarınızdan vazgeçmeyin” dedi. Meslek hayatının ilk başlarında deneyimsizlik biraz zorlasa da, zaman içinde tedirginliklerin geçtiğini belirten Kalkan, öğretmen adayı öğrencilere, meslek yaşamında soru sormaktan çekinmemeleri gerektiğini, başkalarının deneyimlerinden mutlaka yararlanmalarını, işlerini en iyi şekilde yapmalarını, motivasyonlarını her zaman yüksek tutmalarını ve karşılaştıkları psikolojik şiddete de yenilmemelerini tavsiye etti.

Öğretmenlik Fedakarlıktır

Öğretmenlik mesleğinin para kazanmak için yapılacak bir meslek olmadığını, özellikle olanakların çok kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlik yapmanın, pek çok zorluğa ve fedakarlığa rağmen, insana tarifi imkansız mutluluklar da getirdiğini ifade eden Kalkan, fotoğraf ve videolarla Mardin ili Savur ilçesi Çayırönü köyündeki öğrencilerinden ve meslektaşlardan anlamlı ve güzel paylaşımlarda bulundu. En kısıtlı koşullarda bile, yaratıcı öğretme ve öğrenme ortamlarının nasıl mümkün olduğunu çeşitli örneklerle gösteren Kalkan, zaman zaman çok duygulu anların yaşanmasına da neden oldu. Nerede olursa olsun, her öğrencinin öğrenme hakkına sahip olduğunun altını çizen Halil Kalkan’a, konuşmasının sonunda bir anı plaketi takdim edildi.