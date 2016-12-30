Kalkınma Bankası'nın vizyonu ve logosu değişti

Kalkınma Bankası, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişmeye odaklı olarak, bankanın ana vizyonunun “ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında lider banka” olarak belirlendiğini, bu kapsamda logosunun, Yönetim Kurulu kararıyla 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren değiştiğini açıkladı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun yaptığı açıklamada, “Topluma ve sosyal paydaşlarına kattığı değerin önemli bir bölümünü ürettiği çalışmalar; eğitimden, turizme, kadın girişimciliğinden, büyük ve küçük sanayi işletmelerine ülkenin farklı sektörlerine sağladığı kredilendirme imkanlarıyla KKTC ekonomisinin lokomotif bankası Kalkınma Bankası , ‘sürdürülebilir kalkınmanın lider bankası’ misyonuyla kurumsal çalışmalarına hız veriyor” dedi.

Kurumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü faaliyetlerinde kendine yeni bir misyon seçen Banka Yönetim Kurulu’nun, kuruluşundan bugüne kullandığı logonun yansıttığı “endüstriyel kalkınma” anlayışını, “sürdürülebilir kalkınma” anlayışına dönüştürdüğünü belirten Uzun, ”Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve gelişmeye odaklı olarak, bankanın ana vizyonu; ‘ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında lider banka’ olarak belirlenmiş; bu kapsamda banka logosu, Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar çerçevesinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren değişmiştir” ifadelerini kullandı.

Yeni logoda, kırmızı renkteki 4 parçanın, bu vizyon için gerekli dört temel misyonu temsil etmekte olduğuna dikkat çeken Uzun şöyle devam etti:

“Kalkınma Bankası, kurumsal vizyona erişmek için şu dört temel misyonu hedeflemiştir; 1. Örgütsel etkinlik ve verimlilik, 2.Sürekli öğrenen, eğitimli personel memnuniyeti, 3.Vatandaş memnuniyeti, 4.Teknolojik yenilikleri takip ederek ve yasallık çerçevesinde kalite politikalarını sürdürmek.”