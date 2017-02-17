Kamerun'da mayın patladı: 4 asker öldü
Kamerun'da mayın patlaması sonucu 4 asker hayatını kaybetti.
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Kamerun'da mayın patlaması sonucu 4 asker hayatını kaybetti.
Bölgesel Müşterek Kuvvetler Komutanı General Bouba Dobekreo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Mayo-Tsanaga bölgesinde devriye gezen askeri aracın mayına basması sonucu patlama meydana geldiğini belirtti.
Dobekreo, patlamada 4 askerin hayatını kaybettiğini, bazı askerlerin de yaralandığını bildirdi.
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