Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasa Tasarısı Meclis'te görüşüldü

Arzu Köprülü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında saat 11.00 sıralarında toplandı.

Genel Kurul’da sunuşların ardından, dün komiteye gönderilen ve bu sabah komitede yeniden görüşülerek oy birliğiyle kabul edilen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili hazırlanan ek raporu, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar okudu.

SOYER: “DOLAR KURU SABİTLENMELİ”

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, döviz krizinin de etkisiyle oluşan olumsuzlukları dile getirerek piyasada ortaya çıkan sorunları dile getirdi.

Dolar kurunun sabitlenmesi gerektiğine işaret eden Soyer, dövizin yükselişinin durmasını beklerken sektörlerin zam yapmaktan geri kalmadığını söyledi.

Soyer, Maliye Bakanlığı sayfasının güncellenmesini talep ederek devletin gelirlerini ve yapılanları herkesin görebilmesi, verilere ulaşılabilmesini istedi.

ÖZGÜR: “DÖVİZ KRİZİNİ ATLATMAYA YARAYACAK ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

CTP Milletvekili Birikim Özgür, bu tasarıyı destekleyeceklerini belirterek, kamu alacaklarının elektronik ortamda da tahsil edilebilmesine olanak sağladığını ve yasaya tecil şansı da tanıyan düzenleme yapıldığını söyledi.

Dövizdeki yükselişin olumsuz etkilerinden bahseden Özgür, bu konuda tüm uyarılarına rağmen hiçbir çalışma yapılmadığını ve krizin en az zararla nasıl atlatılacağıyla ilgili çalışmaları da desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

Geçmiş döviz yükselişlerinde uygulamaya konan tedbirlere örnekler veren Özgür, TC’yle imzalanan ve Genel Kurul’da okunan protokollerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

1997 yılından beri anlaşma imzalanarak alınan ve geriye ödenmeyen kredilerle ilgili de ayrıntılı bilgi veren Birikim Özgür, verilen kredilerin de yerinde kullanılmadığını söyledi.

Özgür, bu yıl itibariyle kredileri kullanma kriterlerinin de değiştiğini öğrendiğini ve bu konuda neler yapılacağını bilmek istediğini dile getirdi.

ERHÜRMAN: “KRİTERLER NET DEĞİL”

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, teknik bir konuşma yapacağını ve bu konuşmaya kayıtlara geçmesi açısından Maliye Bakanı’nın cevap vermesini istediğini söyledi.

Konuşmasının gelecekte yargıya intikal edecek olaylarda ortaya çıkacak hukuki problemlere dikkat çekmek amacı taşıdığını dile getiren Erhürman, tasarıda “meclis onayı” öngören maddelerin yöntemiyle ilgili bilgi olmadığını kaydetti.

Erhürman, tasarının kriterlerinin net şekilde belirlenmediğine işaret ederek uygulamaların birilerinin iki dudağının arasında olmasının yanlışlığına işaret etti. Erhürman, yasanın bu kadar ucu açık bırakılmasının gelecekte partizanca uygulamalara neden olacağını belirtti.

Tufan Erhürman, sonuç olarak bu yasayla yapılanın borcu silmek olduğunu vurgulayarak bunun tahsilatı durdurmak olarak değerlendirilmesi halinde yaşanabilecek bir dizi sıkıntıyı ortadan kaldıracağını kaydetti.