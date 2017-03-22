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  3. Kamu-Sen: "Tebliğ ve İcra Memurluğu’ndaki sorunlar çözüldü"
Kamu-Sen: "Tebliğ ve İcra Memurluğu’ndaki sorunlar çözüldü"

Kamu-Sen: "Tebliğ ve İcra Memurluğu’ndaki sorunlar çözüldü"

Kamu-Sen, Tebliğ ve İcra Memurluğu’nda yaşanan sorunların çözüldüğünü açıkladı.

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Tebliğ ve İcra Memurluğu’nda yaşanan sorunların çözüldüğünü açıkladı.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada personel ve altyapı eksikliği gibi gerekçelerle Tebliğ ve İcra Memurluğu’nda 7 Mart’ta grev yapıldığı hatırlatıldı.

Grevden sonraki iki hafta içerisinde istihdam, araç gereç ve altyapı eksikliklerinin giderildiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili gösterilen hassasiyet dolayısıyla Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a teşekkür edildi.

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