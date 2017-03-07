Kamu-Sen, Tebliğ ve İcra Mukayyitliği'nde uyarı grevi yaptı

Raif Uzkan

Tebliğ ve İcra Mukayyitliği’nde çalışan ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nda (KAMU-SEN) örgütlü olan tebliğ ve icra memurları, bir günlük uyarı grevine gitti.

“Kadro ve araç yetersizliği” sorunlarının çözülmemesi nedeniyle greve gidildiğini açıklayan KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, eylemin daha sonra süresiz greve döndürülebileceğini açıkladı.

Tebliğ ve İcra Mukayyitliği önünde bu sabah 11.00’de basın açıklaması yapan Atan, personel ve araç eksikliği giderilmediği gibi çalışanlarla idare arasındaki sorunların gün geçtikçe büyüdüğünü savundu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’le dün yapılan görüşmede, çalışanların güven sıkıntısı yaşayıp kendilerini itibarsız hissettiklerinin belirtildiğini söyleyen Atan, sorunların iyi niyet ve karşılıklı diyalogla çözülebileceğini ve buna olumlu bir geri dönüş aldıklarını kaydetti.

Atan, 14 kadro sayısı olan Tebliğ ve İcra Mukayyitliğindeki sayının şu an 9’a düştüğüne ve çalışanların iş yükünün arttığına dikkati çekerek, 6 araç bulunduğunu ve 6 araca daha ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, belli bir süre tanıyacaklarını, bu süre bitiminde de istenilen uzlaşı sağlanamazsa genel greve gidileceğini açıkladı.

Hükümet ve Maliye Bakanlığının konuya daha duyarlı olmasını dileyen Atan, özellikle Maliye Bakanlığının araç ve personel için yetki konusunda sıkıntı yarattığını ileri sürdü.

Tebliğ ve İcra Mukayyitliğinin yükünün çok ağır olduğunu ve çalışanların insanüstü gayret gösterdiklerini kaydeden Atan, süresiz grev haklarını da saklı tuttuklarını sözlerine ekledi.

Atan, bir soruya karşılık araç ve personel dışında kayıt memuru istihdamına da ihtiyaç duyulduğunu ve bunun önemli olduğunu, geçtiğimiz Cuma Başbakan Özgürgün’le yaptıkları görüşmede yeni istihdamlardan 5-10 arası kişinin Mukayyitliğe istihdam edileceği sözünü aldıklarını da ileri sürdü.