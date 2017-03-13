Kamudaki yeni mesai saatleri Meclis'ten oy birliğiyle geçti

Tuğçe Ülkü Aydın-Arzu Köprülü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, kamu mesai saatlerinin değiştirilmesine ilişkin Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

Tasarı, Kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresini, 4 aylık yaz mesaisinde 35, 8 aylık kış mesaisinde 40 saat olarak düzenliyor.

GÜLLE

Genel Kurul’da Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Ahmet Gülle, kamuda çalışma saatleri konusunda bir düzenleme yapıldığını anımsatarak, hükümetin bu süreçte izlediği tutumu eleştirdi.

Kamudaki verimsizlik, kamuda olan sorunların yıllardır gündemde olduğuna işaret eden Gülle, sorunları gidermek amacıyla sadece mesai saatlerinde düzenleme yapmanın yeterli olmadığını kaydetti.

Kamuda verimliliği arttırma amacıyla yeni Kamu Görevlileri Yasası’nın çıkarılmasının şart olduğunu vurgulayan Gülle, 10 aydır görevde olan hükümeti, yasanın çıkarılmaması nedeniyle eleştirdi.

Gülle, bütünsel düzenlemenin yapılmaması nedeniyle, birçok sorunun giderilemediğini, insanların rencide olabildiğini kaydetti.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de, mesai saatlerini düzenleyen değişiklikleri onayladıklarını, kendilerinin de bu değişikliklere olumlu oy verdiklerini kaydetti.

Soyer, mesai saatlerinin 7 yıl sonra değiştirilebildiğini anımsatarak, bu uygulamanın siyasetin kulağına yeniden küpe olması gereken bir hadise olduğunu söyledi.

Tek mesai uygulamasının piyasada oluşan küçük restoranların kapanmasına neden olduğunu, ikinci işi teşvik ettiğini, İlo sözleşmelerine de aykırı olduğunu anımsatan Soyer, mesai saatlerindeki değişikliğin sendikalarla birlikte hem fikir olarak yapılmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, Anayasa’yı dikkate alarak protokollerde yer alanların Meclis’te onaylanarak geçirildiğine değinerek, TC-KKTC arasında yapılan protokole koyulan maddeleri hayata geçirmek için büyük bir çaba harcadıklarını anlattı.

Protokolde yer alanları Haziran ayına kadar geçirme hedefinde olduklarına işaret eden Denktaş, bunların büyük bir çoğunluğunun bu tarihe kadar yapılacağını kaydetti.

Denktaş, protokolde yer alan maddelerin ülke içinde huzuru bozmadan nasıl yapılabilir konusunda görüşler alınarak adımlar atıldığını ifade etti.

Kış mesai saatlerinin 40 saate çıkarılmasına değinen Denktaş, bu konuda çeşitli çalışmaları bulunduğunu kaydetti.

Denktaş, örnek vererek, vatandaşla çok ilişkisi olan dairelerin hepsi aynı gün, tam gün çalışması şart mı bunlar üzerinde çalışmalar yapıldığını anlattı.

Çalışma saatlerini uzatmakla verimlilik arasında bir bağ kuramadığına dikkat çeken Serdar Denktaş, tüm bunların performansla alakalı olduğuna inanç belirtti.

Denktaş, Kamu reformu konusundaki çalışmaların bir dönem bitme noktasına geldiğini, ancak şimdi uzatmalarda olduğunu belirterek, en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu.

Konuşmalar sonrasında tasarı onaylanarak, oy birliğiyle kabul edildi.

VAKIFLAR VE SİVİL SAVUNMA

Genel Kurul’da İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşüldü. Tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı da Genel Kurul’da görüşülerek oybirliğiyle onaylandı.

Tasarılar Vakıflar ve Sıvıl Savunma'daki mesai saatlerini düzenliyor.

RAPORLAR

Genel Kurulda son olarak komitelerde görüşülerek hazırlanan raporlar okundu.

Genel Kurulda okunan raporlar şöyle;

“Sayıştay Komitesinin Değirmenlik Belediyesinin 2006 yılı Genel Denetim Sayıştay raporuna ilişkin raporu

Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Girne Antik Limanı’nda bulunan Turizm Bakanlığı Binası ile ilgili hazırlanan Denetçi raporuna ilişkin raporun okunmasının ardından, Komite Başkanı Fazilet Özdenefe raporla ilgili bilgi vererek, Turizm Bakanlığından ödemelerle ilgili cevap beklediklerini anımsattı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Mağusa İnisiyatifi adına Okan Dağlı ve Temiz Toplum Derneği As Başkanı Ali Kanlı’nın başvuruları üzerine hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin raporu,

Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Abdurrahim Erol’un başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu,

Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Afet Ergül Günaltay’ın başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu,

Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Nasır Ali Aydoğanlı’ın başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu

Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Salih Öztürk’ün başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu”

Genel Kurul yarın yeniden toplanmak üzere çalışmalarını tamamladı.