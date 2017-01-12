Kan için işbirliği protokolü

Uğur İrtem

Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği arasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kan İhtiyacının Karşılanması Amacıyla İşbirliği ve Dayanışma Protokolü” imzalandı.

Türkiye Kızılay Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne tam donanımlı kan bağış otobüsü bağışlandı.

Bugün saat 16.00’da Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen törenle protokole Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, SSTB Başkanı Erdoğan Çelebi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Ahmet Ulubay imza koydu.

Protokol; KKTC’deki kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kan toplama alanında işbirliği yapılması, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve insani yardım faaliyeti olan kan toplama çalışmalarının kurumsal bir işbirliği çerçevesinde yürütülmesini kapsayacak.

Protokolün imza töreninde Bakanlık Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Bakanlık Müdürü Ümit Özkıran, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Sekreteri Kemal Buba ve Thalassamia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da hazır bulundu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Kızılay Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne kan bağış kampanyalarında kullanılmak üzere tam donanımlı kan bağış otobüsü de bağışlandı.

SUCUOĞLU: “SAĞLIK AÇISINDAN ANLAMLI BİR GÜN”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün sağlık açısında anlamlı bir gün olduğunu belirterek, bir süre önce Türkiye’de görüştüğü Türkiye Kızılay Derneği’nin; Sağlık Bakanlığı, SSTB ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin birlikte düzenleyeceği kan bağış kampanyalarında kullanılmak üzere kan bağış otobüsü hibe ettiğini kaydetti.

KKTC’ye gelen otobüsün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne teslim edildiğini belirten Sucuoğlu, özel donanımlı otobüsün bakanlık, Sivil Savunma ve Kızılay Derneği’nin birlikte düzenleyeceği kan bağış kampanyalarında kullanılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, SSTK ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin birlikte attığı adımın ülkede uzun yıllar ciddi sıkıntı yaşanan ve bugünlerde de sıkıntısı çekilen kan ihtiyacını gidermede önemli olacağını ifade ederek, Türkiye Kızılay Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve SSTB yetkililerine teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı’nın ülkede yaşanan kan sıkıntısını karşılamaya yönelik hedef kitlelerden bir tanesi olan Kıbrıs Türk Avcılar Birliği ve üniversiteler yanında halkın düzenlenecek kan bağış kampanyalarına önemli katkılar yapabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, imzalanan işbirliği protokolü ve kan bağış otobüsünün yakında düzenleyecekleri kan bağışı kampanyalarında önemli rol oynayacağına inanç belirtti.

ÇELEBİ

SSTB Erdoğan Çelebi, kan bağış otobüsünün ülke halkına hayırlı olmasını dileyerek, otobüsünün aktif ve faal tutulmasını istedikleri belirtti.

Çelebi, SSTB’nin düzenlenecek kan bağışı kampanyalarında ellerinden gelen katkıyı koyacaklarını söyledi.

ULUBAY

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Ahmey Ulubay ise aracın ülkeye kazandırılmasında emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyet Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık olmak üzere Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Ülkede uzun süreden beri ihtiyaç duyulan kan bağış aracına kavuşmanının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ulubay, bakanlık, Sivil Savunma ve derneğin bu konuda yapacağı işbirliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yakında birlikte başlatacakları çalışmalarla farkındalık yaratarak; ülkede yaygın olan kalp ve tansiyon hastalıklarında kan vermenin son derece önem taşıdığını vurguladı.