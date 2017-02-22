Kanada 800 Yezidiyi daha kabul ediyor

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, Irak'tan yıl sonuna kadar kabul edilecek Yezidi sayısının bin 200 olduğunu açıkladı.

Hussen, başkent Ottawa'da parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar 400 Yezidi'nin Kanada'ya getirildiğini hatırlattı.

Yıl sonuna kadar 800 kişinin daha Kanada devletinin sponsorluğunda ülkeye nakledileceğini belirten Hussen, Yezidilerin getirilmesiyle ilgili olarak Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) onaylarının alındığını söyledi.

Kanada'ya getirilen Yezidilerin çoğunun diğer mültecilerden daha fazla ihtiyaçları olduğunu dile getiren Hussen, "Birçoğu hem fiziksel hem de duygusal olarak hayal bile edilemez travmalar yaşadı. Çoğunun fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak travma danışmanlığına ihtiyaçları olacak." dedi.

Bakan Hussen, hükümet olarak Yezidilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgesel ve yerel yönetimlerle çalışacaklarını anlattı.

Parlamentoda geçen yıl ekim ayında oy birliğiyle alınan kararın sadece Yezidi kadınlar ve kız çocuklarına sığınma imkanı verdiğini anımsatan Hussen, buna rağmen bin 200 mülteci sayısına erkek aile üyelerinin de dahil edildiğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta Yezidilerin yaşadığı bölgede "soykırım" için kasıtlı olarak genç erkekleri hedef aldığını vurgulayan Hussen, "Bu nedenle program, DEAŞ'tan kurtulan tüm Yezidi çocuklarının yeniden yerleştirilmesini de kapsıyor" diye konuştu.

Ahmed Hussen, bin 200 Yezidi ile ilgili operasyon için 28 milyon dolar harcanmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİ

Kanada Federal Parlamentosu, geçen sene ekim ayında ana muhalefet Muhafazakar Parti milletvekillerinin verdiği bir önergeyi oy birliği ile kabul ederek, Irak'ta terör örgütü DEAŞ tehdidi altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan, bir bölümü de Türkiye ve Yunanistan'a sığınan Yezidilerin bazılarının 4 aylık plan çerçevesinde Kanada'ya getirilmesini kabul etmişti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Kanada'nın Yezidilerle ilgili planına karşı olduklarını söylemişti.

IKBY Başbakanlık Ofisinin açıklamasında ise "Yezidiler, IKBY altında yerli bir azınlıktır. Yönetimimiz, Yezidilerin toplu göçle yaşadıkları ortamdan koparılmasına karşıdır. Yezidilerle ilgili yapılacak yardım ve verilecek desteklerin, yönetimimiz aracılığıyla yapılması gerekir" ifadeleri kullanılmıştı.