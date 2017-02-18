Kanal Sim’de ‘Kısa Film Günleri’ başlıyor

Kanal Sim, kısa filmlere dikkat çekmek için, 22-26 Şubat tarihleri arasında ‘Kısa Film Günleri’ adı altında, ülkede üretilen 36 filmi izleyiciyle buluşturacak.

Kanal Sim’deki gösterimler üç paket halinde 22 Şubat Çarşamba, 23 Şubat Perşembe ve 24 Şubat Cuma günleri 9.30-10.30, 14.00-15.00 ve 22.00-23.00 saatlerinde, dönüşümlü olarak ekrana gelecek.

Filmlerin tamamı 25 Şubat Cumartesi günü 20.00-23.00 ve 26 Şubat Pazar günü de 11.00-14.00 saatleri arasında, üç saat boyunca ‘Toplu Gösterim’de izlenebilecek.

Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, televizyon ve sinema alanında ülkede önemli üretimler olduğunu, ancak bunların izleyiciyle buluşmasının kolay olmadığını belirtti.

Kısa film alanında, özellikle üniversitelerde birçok yapım çıktığını kaydeden Özuslu, bu alandaki üretimi teşvik etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Özuslu, ‘Kısa Film Günleri’nin gerçekleşmesine katkı koyan üniversitelere, kurumlara, film yapımcı ve yönetmenlerine teşekkür etti.

Kanal Sim daha önce ‘Kıbrıs Belgeselleri Haftası’ adı altında, ülkeye özgü belgesellerin gösterimini gerçekleştirmişti.