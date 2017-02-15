Kanatlı: "Bir tarafta Fetih gösterileri diğer tarafta Enosis"

Raif Uzkan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrasında parti temsilcileri basına açıklama yaptı.

KANATLI

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı da bilgi alışverişinin önemine işaret ederek, bilgi akışının sürmesini diledi.

Kanatlı, her iki taraftaki söylem ve eylemlere bakıldığında “Tencerenin hangisinin dibinin kara olduğunu belli olmadığını, tencerelerin dibinin kapkara olduğunu” söyleyerek, iki tarafta da “militarist ve şoven” eylemlerin devam ettiğini, bir tarafta Mehteran Bölüğü eşliğinde Fetih gösterileri yapılırken diğer tarafta Enosis Plebisiti’nin anıldığını ifade etti.

Kıbrıs sorununda mevcut girişimlerin sonuca ulaşmayacağının sonbaharda belli olduğunu dile getiren Kanatlı, artık Kıbrıs’ta iki tarafın üzerinde uzlaşacağı bir çerçeve anlaşmasının hayata geçmesi gerektiğinin altını çizdi.