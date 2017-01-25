“Kanatsız Güvercinler” oyunu 27 Ocak’ta Gazimağusa’da

Gazimağusa Belediyesi, Tiyatro AŞHK’ın “Kanatsız Güvercinler” isimli oyununu Cuma günü tiyatro severlerle buluşturacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği oyun, Cuma günü saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda izleyici ile buluşacak.

Oyunun biletleri Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden 10 TL karşılığı satın alınabilecek. Ayrıntılı bilgiye 630 0 500 numaralı telefondan ulaşılabilecek.