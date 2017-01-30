“Kanatsız Güvercinler” tiyatro severlerle buluştu

Tiyatro öncesinde Hüseyin Köroğlu Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i makamında ziyaret etti. “KANATSIZ GÜVERCİNLER” isimli tiyatro hakkında bilgi verdi.

KÖROĞLU; "Sanat adına umutlarımızın sürmesini sağladınız"

Hüseyin Köroğlu yaptığı ziyarette yaptığı konuşmada Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’ in sanat adına umutlarımızın sürmesini sağlayan bu yöneticilerden biri de Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’dir. Bir tiyatro sanatçısı olarak tekrar sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı çok teşekkür etti.

ARTER; " Hedefimiz ayda bir tiyatro"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Tiyatronun yeri başka olduğunu, sanattın tüm dallarına önem verdiklerini vurguladı. Hedeflerinin tiyatro severleri ayda 1 tiyatro ile buluşturmak olduğunu söyledi. Hüseyin Köroğlu’nun yaptığı nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Gazimağusa Belediyesi organize ettiği tiyatro oyununu Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçımız Hüseyin Köroğlu yönetti. "Kanatsız Güvercinler" tiyatro oyunu, 27 Ocak 2017 Cuma günü saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda izleyici ile buluştu.

Tiyatronun konusu; Bir adada yaşayan iki insan, Sophie ve Salih’in hikâyesinden oluşuyor. Sophie güneyli, Salih kuzeyli. Kader onları bir avluda ilk kez karşılaştırıyor. Her şey çok sıradanmış gibi giderken, aslında büyük bir karmaşanın aktörleri olduklarını fark ediyorlar. Çözümsüz gibi görünen bu koşullardan çıkmaları için tek bir umut ışığı vardır; o da sevgi. Adada yaşanan gerçekleri dile getirdiği için, tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı. Tiyatronun sonunda Hüseyin Köroğlu’nun yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in Sanatın en önemli dallarından olan tiyatroya önem verdiği için teşekkür etti. Tiyatro Aşhk’ın hazırladığı özel plaketi Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter gecenin sonunda yaptığı konuşmada, toplumların gelişmesinde tiyatro önemli bir araçtır. Bu anlayış ile tiyatroyu desteklediklerini vurguladı. Şehrimizdeki tiyatro severler ile bu akşam “KANATSIZ GÜVERCİNLER” isimli tiyatroyu buluşturmanın mutluluğunu içerisinde olduklarını söyledi. Hüseyin Köroğlu’na, ekibine ve emeği olan herkese teşekkür etti.

Tiyatro ekibine, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve tiyatro severler, söz ve müziği Oktay Şenol’a ait olan “KANATSIZ GÜVERCİNLER” barış şarkısına eşlik ettiler.