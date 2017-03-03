Kanber: "Ucuzluk kalitesizliği getiriyorsa bu rekabet olamaz"

Deniz Abidin

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, geçen yıl 1500’e yakın iş yerinin kapandığını ifade ederek, neredeyse bir o kadar da açıldığını, ülkede istikrarsız esnaf kitlesinin oluştuğuna vurgu yaptı.

Kanber, ülkedeki kayıt dışı iş gücünün engellenmesi için kayıt altına alınmış bir ekonominin olması gerektiğini belirterek, rekabet edilebilir bir düzen içinde olmanın önemine değinerek, turizm sektörünün gelirlerinin esnafa ulaşmadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, ülke ekonomisindeki gidişatla ilgili Yeni Bakış’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkenin nüfus ve yüz ölçümüne göre her işyerinden fazla oranda olduğuna dikkat çeken Kanber esnafın rekabet etme koşulunun olmadığını söyledi.

Kanber, ülke ekonomisinin kriz dönemi yaşıyor olmasından dolayı çarşılarda paranın dönmediğinin bir gerçek olduğunu belirterek, bunun da iflasa neden olduğunu kaydetti. Kanber, geçen yıl bin 500’e yakın iş yerinin kapandığını ifade ederek, neredeyse bir o kadar da açıldığını söyledi.

Kanber, ülkede istikrarsız esnaf kitlesinin oluştuğuna vurgu yaparak, bu durumun esnaf açısından sıkıntı yarattığını belirtti. Kanber, esnafın en büyük sıkıntısından birinin vergi ve sigorta borçlarının sürekli artması olduğunu söyleyerek, kayıt dışı iş gücünün engellenemiyor olması olduğunu kaydetti. Kanber, kayıt dışı iş gücünün engellenmesi için kayıt altına alınmış bir ekonominin olması gerektiğini belirtti. Kanber, rekabet edilebilir bir düzen içinde olmanın önemine değinerek, turizm sektörünün gelirlerinin esnafa ulaşmadığını söyledi.

“Ucuzluk kalitesizliği getiriyorsa bu rekabet olamaz”

Kanber, şöyle devam etti, “Turizm sektörü ayakta durabiliyor ama turizm gelirlerinin halka dağılmamasından dolayı esnaf payını alamıyor. Tüm bu olumsuzlukların düzeltilmesi için her dönem hükümetlere çağrı yapıyoruz. Ülkede meslek standartlarının tanımı önemlidir. Örneğin, bir iş yeri nasıl açılır? Ülkede var olan bu yasalarla bir yere varamıyoruz. Biz kaliteli iş yerleri açılması taraftarıyız. Şimdi tüm rekabet seçimi kalitesizlik üzerine. Ucuzluk kalitesizliği getiriyorsa bu bir rekabet olamaz. Kaliteli hizmeti veya malı daha az karla satmak ucuzluktur. Biz ülkede bunu başaramadık. Ekonomik göstergelerin istikrarsızlığından dolayı toplumun tüm kesimleri iflasın eşiğindedir. Bugün yaşadığımız zor günlerdir. Bizi daha da zoru bekliyor”

“İnşaat patlaması var, iş güvenliği yok”

Kanber, 6 yıldır Ekonomi Bakanlığı’nda yasanın değişikliğini içeren tasarının beklemekte olduğunu ifade ederek, ülkedeki esnafın tanımını, iş yerleri nasıl açılır, Pazar yerleri nerededir gibi maddeleri içeren bir çalışma yapıldığını kaydetti. Kanber, bu yasa değişikliği dışında Hal Yasası’nın önemli olduğuna değinerek, küçük üreticilerin piyasaya daha kaliteli mal sürmesiyle ilgili bu yasaların neden geçmediğini bilemediğini söyledi. Kanber, Ürün Güvenliği Yasası’nın geçtiğini, ancak uygulanmadığını ifade ederek, bunun nedeninin de bilinmediğini belirtti. Ülkede iş güvenliğiyle ilgili büyük sorunlar olduğunu söyleyen Kanber, inşaat patlaması olduğunu, ancak iş güvenliği açısından yeterli olmadığını belirtti. Kanber, denetim mekanizmasının eksik olmasından dolayı yetişilemediğini, mazeret arkasına sığınmanın doğru olmadığını söyledi. Kanber, imar planı ve ülkesel fiziki planın ivedilikle geçmesi gerektiğine vurgu yaparak, toplu konut alanları gibi birçok şeyin belli olması gerektiğini kaydetti.

“Halk travma yaşıyor”

Kanber, şunları söyledi, “Siyasiler ellerini taşın altına cesurca koymadı. Ülkenin işletme sayısı oranında yüzde 97,5’i küçük ve orta boy işletmelerdir, yani esnaftır. Ekonomik politikalar yapılırken kobi değil de mastro bakışla yapılıyor. Halbuki küçük ülkelerde daha mikro bakışa dönmek gerekir. Çünkü, tek tek insanların kazanmasından ekonomi oluşur. Toplumun tüm kesimi ülkenin milli gelirinden pay almadığı sürece ülke krizden kurtulamaz. Ülkede, dünyada kriz var, Güney ile görüşmeler koptu. Halk içe doğru dönmeye başladı. Aslında halk bir travma yaşıyor. Bu travma sonucunda ne yapacağı belli olmayan bir halk var. Siyasiler bu halkın karşısına geçtikleri gün kim neye inanacak, doğru ölçmek gerekir. O gün geldiği zaman bize ne anlatacaklar çok merak ediyorum”

“Hazinede para yok ki müdahale edilsin”

Kanber, ülkenin ekonomik özgürlüğünün olmadığına dikkat çekerek, TC’nin ayırdığı kaynağın temel giderler için ayrıldığını söyledi. Kanber, ülkedeki yerel gelirlerin toplanarak devlete gittiğini, ancak hizmet olarak geri gelmediğini kaydetti. Kanber, “Bunların olduğu bir siyasette ne kadar yetkili olduklarını sorgulamak gerekiyor. Ne önlem aldılar sormak lazım. Açıkçası bir önlem de alamazlar. Çünkü hazinede para yok ki müdahale edilsin. Ekonomik problemlerin olduğu ülkelerde bu böyledir. İnsanlar alışkanlıklarından vazgeçme durumuna dönüyorsa mutlu değillerdir. Bu da siyasetçilerin iş yapmadıkları anlamına gelir” diye konuştu. Ülkede her alanda reform gerektiğini ifade eden Kanber, bunu cesur bir şekilde söyleyen siyasilerin ülkeye gerekli olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs sorunundaki sorunlar aşılacaktır”

Kanber, ülkede yaşanmakta olan sıkıntılardan dolayı Kıbrıs sorununa ve bir çözüme odaklandığını söyleyerek, şöyle devam etti, “Biz bu sorunları çözemiyoruz. Karşımızda AB var. Sorunların bu çatı altında çözüleceği bakış açısı var. Sorunlar büyüdüğü sürece insanlar çözümü daha çok kovalayacaktır. Rum tarafından bir plebisit kararı çıktı. Ben bu sorunun aşılabileceğini düşünüyorum. Rum tarafı ırkçı bir yaklaşım sergilemeden bu konuyu gündemden düşüreceğini umut ediyoruz. Olmazsa da biz kendimize bir yol çizeceğiz. Ancak şu anki yol bellidir. Anlaşılan ve gelinen noktalardan sonra ENOSİS konusu devreden çıkarsa görüşmeler devam edecektir”