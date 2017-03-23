Kandırıp 150 bin TL’sini aldılar

Nadire Bahadi

Mağusa’da Osman Uçar’a, kendisi için gümrükte kalan arabaları uygun fiyata alabilecekleri yönünde yalan söyleyerek Uçar’ın 150 bin TL’sini alan Muhammed Gökmen ile Mitat Kurt, şikayet üzerine tutuklandı. Polis zanlı Gökmen ile Kurt aleyhinde soruşturma başlatırken zanlılar dün “Sahtekarlıkla para temini” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yarg karşısına çıkarıldı. Mahkeme zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Ocak ayından beri para sızdırdılar

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mahir Türe, zanlı Muhammet Gökmen ile Mitat Kurt’un 2016 yılı Ocak ayı ile 2017 yılı Mart ayı tarihleri arasında Osman Uçar’ı dolandırmak amacı ile anlaştıklarını kaydetti. Türe, zanlıların Uçar’a gümrükte çalışan bir arkadaşları olduğunu söyleyerek kendisine gümrükte kalan araçlardan 1 adet 2005 model Suziki Swift, 1 adet 2009 model BMW 640, 1 adet 2005 model Mercedes ve 1 adet 2007 model Toyota marka aracı uygun ücrete alacakları yönünde yalan beyanda bulunduklarını ve belirli zamanlarda Uçar’dan toplam 150 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini açıkladı. Olayın 21 Mart tarihinde polisin bilgisine geldiğini belirten Türe, şikayet üzerine zanlı Gökmen ile Kurt’un tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Suçlarını kabul ettiler

Zanlı Mitat Kurt’un poliste gönüllü ifade verdiğini belirten polis memuru, zanlı Kurt’un Muhammet Gökmen’in, Osman Uçar’ı kandırabilmesi için kendisinden yardım talep ettiğini, Uçar’dan 2 kez 16 bin 500 TL alıp parayı Muhammet Gökmen’e verdiğini 2 bin TL’sini de kendisinin aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlı Muhammet Gökmen’in de bir gönüllü ifade verdiğini belirten Türe, zanlının ifadesinde Osman Uçar’ı dolandırmak amacıyla zanlı Mitat Kurt’un talebi üzerine 1 yıl önce anlaştıklarını ve zanlı Mitat Kurt’un telefon hattı satın alarak müşteki Osman Uçar’ı aradığını anlattığını belirtti. Polis memuru Türe zanlı Kurt’un 1 yıllık süre zarfında Osman Uçar’dan toplam 150 bin TL parayı aldıklarını ve bu paranın 13 bin 250 TL’sini zanlı Mitat Kurt ile bölüştüklerini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz yeni olduğunu ifade eden Türe, olayın aydınlatılması için mahkemeden süre talep etti.