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Kanlı Dere taştı, Ortaköy'ü su bastı

Kanlı Dere taştı, Ortaköy'ü su bastı

Ülkemizde öğleden sonra yer yer etkili olan sağanak yağışlar sonrası akşam saatlerinde Lefkoşa'nın içinden geçmekte olan Kanlı Dere'nin taşmasına neden oldu.

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Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, “Güney Kıbrıs’tan Metehan bölgesine ciddi oranda su geldi. Bu su Ortaköy’de etkili oldu”dedi.

BRT muhabirine açıklama yapan Harmancı, su seviyesinin ciddi oranda yükslediğini ifade ederek, ancak yapılan çalışmalar sonucu Ortaköy’de kapatılan yolların trafiğe açıldığını belirtti.

Harmancı, Lefkoşa için endişelenilecek bir durum olmadığını, halkın panik yapmamasını da istedi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran da, Lefkoşa Kaymakamı ile görüştüklerini su seviyesinin düştüğünü, bütün yolların trafiğe açıldığını belirtti.

Buran, şiddetli su akışının Metehan’ın batısında öğretmen evlerinin arkasındaki dereden geldiğini ve ortaköy bölgesinde etkili olduğunu söyledi.

Buran, “KKTC’de en fazla yağış Güzelyurt’a oldu ancak o da ciddi bir değil” dedi.

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