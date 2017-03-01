Kanser hücresi neden metastaz yapıyor?

Bilim insanları, kanser hücrelerinden çevre dokulara daha az tutunanların vücuttaki diğer bölgelere göç etme olasılıklarının daha fazla olduğunu gösterdi.

California Üniversitesinde yürütülen bir çalışma kanser hücrelerinden daha az yapışkan olanların diğer dokuları işgal etme olasılıklarının daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar geliştirdikleri döner diskli bir cihaz yardımıyla meme ve prostat kanser hücrelerinin yapışkanlık gücünü ölçtü.

Araştırma ekibinden Dr. Adam Engler, yaptığı açıklamada, "Kanserin yayılma olasılığını gösteren biyolojik bir işaret ne yazık ki yok. Fakat hücrelerin yapışkanlığını ölçen cihazımız kanserin yayılma olasılığını gösterebilir." dedi.

Bu çalışmanın kanser hastalarına ne tür bir tedavi uygulanacağının belirlenmesine yardımcı olacağını ifade eden Engler, zamanla bu cihazın tümör biyopsilerinin incelenmesinde de kullanılabileceğini belirtti.

İngiltere Kanser Araştırma Ajansından Dr. Justin Alford, kanserin diğer bölgelere neden ve nasıl sıçradığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

Alford, "Bu çalışma, kanser hücrelerinin nasıl yayıldığını göstermesi ve metastazla ilgili daha fazla bilgi edinmek açısından oldukça önemli." şeklinde konuştu.

Araştırmanın sonuçları "Biophysical Journal" dergisinde yayımlandı.