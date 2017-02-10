Kanser ilaçları tamamen tükendi, hastalar isyanda!

Pelin Yükselay

Kuzey Kıbrıs’ta, yeni İhale Yasası’ndan dolayı özellikle Avrupa’dan gelen ilaçlarda sıkıntı yaşanıyor. Yaşanan bu sıkıntı bazı kanser ilaçlarının stokunun tükenmesine neden oldu. Bu durum kanser hastalarını zor durumda bıraktı.

Diyalog’a konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana yeni ihale yasası nedeniyle özellikle Avrupa’dan gelen ilaçlarda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, kanser ilaçlarından birinin stokunun tamamen tükendiğini kaydetti.

Dana hastaları asla mağdur etmediklerini belirterek, bakanlığın kendi inisiyatifiyle gerekli bağlantıları kurarak ilacı getirtmeye hazırlandıklarını kaydetti. Dana bahse konu kanser ilacının bugünden itibaren ellerinde olacaklarını da kaydetti. Dana, Türkiye’den gelen ilaçlarda ise sıkıntı yalamadıklarını kaydederek, hastaların mağdur olmaması için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Diyalog muhabirinin görüşüne başvurduğu Eczacılar Birliği yetkilileri ise, “Biz kanser ilacı satmıyoruz. Bizimle ilgisi yok” diyerek yaşanan sıkıntının yasa ile ilgili olduğunu belirtti.