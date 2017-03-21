Kanserde farkındalık seminerleri devam ediyor

“Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi” devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, “Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi” bugün de Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu’nda devam edecek.

Projenin, 23 Mart Perşembe günü de Çayırova Köy Kadın Kursu’na katılan kadınlara yönelik sürdürüleceği belirtildi