Kansere davet

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa Limanı’nda dökme yük olarak tabir edilen kuru yem, arpa, buğday, mısır, küspe ve çimentoların tahliyesi esnasında çıkan toz dumandan limanda göz gözü görmüyor. Diyalog muhabirine konu ile ilgili açıklama yapan Gümrük Çalışanları Sendikası(Güç-Sen) Mali Sekreteri ve Mağusa Çevre Sorumlusu Hüseyin Müezzin, limandaki toz ve dumana maruz kalan çalışanların çok ciddi sağlık sorunlarına maruz kaldığını ve son aylarda sadece 3 tane liman çalışanını kanser hastalığından dolayı kaybettiklerini söyledi.

11 yıldır mücadele ediyoruz

Güç-Sen olarak örgütlü diğer sendika ve sivil toplum örgütleri ile gerek Gazimağusa Limanı, gerekse Gazimağusa şehrini etkileyen çevre kirliliği ile 2006 yılından beri mücadele ettiklerini belirten Müezzin, gelinen aşamada ne şimdiki ne de eski hükümetlerin kendilerine yardımcı olmadığını ifade etti.

İlkokul öğrencileri de ciddi tehdit altında

Müezzin, limanda dökme yüklerin ilkel yöntemlerle tahliyesi esnasında çıkan toz ve dumandan sadece liman çalışanlarının değil, limanın yanı başında bulunan Karakol İlkokulu’nda öğrenim gören yüzlerce minik öğrencinin, suriçinde bulunan Maarif Anaokulu, Canbulat ve Gazi İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin de etkilendiğini anlattı.

Çalışanlarımızın sağlıkları bozuluyor

Yayılan bu toza maruz kalan çalışanların sağlıklarının bozulduğunu, hatta bazı çalışanların hayati tehlike yaratacak hastalıklara maruz kalarak, bazılarının hayatlarını kaybettiklerini anlatan Müezzin, son aylarda 3 tane liman çalışanı arkadaşlarının kanser hastalığına yenik düştüğünü anımsattı.

“Limanda çalışmanın bedeli vardır anlayışı…”

Geçmiş dönemlerde ziyaret ettikleri eski bir Ulaştırma bakanının kendilerine “limanda çalışmanın da bir bedeli vardır” dediğini anımsatan Müezzin, o gün bu anlayışı kabul etmediklerini bildirdiklerini ve bu anlayışı asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Limanda özelleştirilmeye çanak tutuluyor

Yıllardır Gazimağusa Limanı’nda gerekli teknik donanım ve teknolojik eksikliğin neticesinde limanın değersizleştirilip işlevsizleştirilerek özelleştirilmeye çanak tutulduğunu belirten Hüseyin Müezzin, Güç-Sen olarak buna asla göz yummayacaklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.