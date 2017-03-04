Kansere uzayda çözüm buldular

Rus bilim insanları, kötü huylu tümörlere karşı etkili olan yeni bir genetik madde oluşturdu ve uzayda test etti. Kanser hastaları yeni ilaca 3-4 yıl içinde kavuşabilecek.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) Bilimsel Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Andrey Simbirtsev, İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, yeni bir buluşu anlattı.

Rus profesör, biyoteknoloji yoluyla elde edilen 'sıcaklık şoku proteini' ile kötü huylu tümörlerle mücadele edilebileceğini, yeni buluşun kanserle mücadelede yeni bir çığır açabileceğini savundu.

ANTİ-KANSER PROTEİNİ, GEN KLONLAMA YÖNTEMİYLE SENTEZLENDİ

Simbirtsev, elde edilen maddenin, stres faktörlerinin etkisiyle insan vücudundaki hücreler tarafından üretilen bir protein molekülü olduğunu, bu molekülün, kanserojen antijenlerini bağışıklık sistemine ‘göstermek' için hücreye yardım ettiğini, böylelikle kanser hücrelerinin oluşumuna karşı bağışıklığı arttırdığını ifade etti.

İnsan vücudunda maddenin yeterli miktarda bulunmadığını söyleyen Simbitsev, özel bir biyoteknoloji vasıtasıyla, proteini üreten hücre genini klonlama yöntemiyle sentezlemeye başladıklarını ve bol miktarda protein elde ettiklerini aktardı.

PROTEİN, UZAYDA VE FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Rus profesör, proteinden uzayda süper temiz bir kristal elde etmeyi amaçlayan deneyi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiklerini, sonraki aşamalardaysa elde edilen maddenin farelerin üzerinde denendiğini, maddenin geç aşamalardaki tümörlerin üzerinde dahi etkisini gösterdiğini ve çoğu durumlarda tam tedavi sağladığını vurguladı.

PROTEİNDEN ELDE EDİLECEK YENİ İLAÇ, 3-4 YIL İÇİNDE HASTALARA ULAŞTIRILACAK

Klinik öncesi araştırmaların bir yıl içinde tamamlanacağını söyleyen Simbirtsev, sonrasında başlayacak klinik çalışmaların da 2-3 yıl süreceğini, böylelikle yeni ilacın hastalara 3-4 yıl sonra ulaştırılabileceğini ifade etti.