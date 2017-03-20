Kanunları takan yok

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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekiplerinin hafta sonu gerçekleştirdiği operasyonlarda 2’si sürüş ehliyetsiz 5 de alkollü sürücü araç kullanılmaktan alı konuldu.
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Ahmet İkidereli
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi Cumartesi akşam saat 01.00-04.00 saatlerinde trafik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, 350 araç sürücüsü kontrol edilirken, 2 kişi sürüş ehliyetsiz ,5 araç sürücüsü ise alkollü araç kullanmaktan trafikten alı konuldu. Toplam 150 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.
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