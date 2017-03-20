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Kanunları takan yok

Kanunları takan yok

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekiplerinin hafta sonu gerçekleştirdiği operasyonlarda 2’si sürüş ehliyetsiz 5 de alkollü sürücü araç kullanılmaktan alı konuldu.

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Ahmet İkidereli

Girne  Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi Cumartesi  akşam saat 01.00-04.00 saatlerinde  trafik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında,  350 araç sürücüsü kontrol edilirken,  2 kişi sürüş ehliyetsiz ,5 araç sürücüsü ise alkollü araç kullanmaktan trafikten  alı konuldu.  Toplam 150 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

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