Kapadokya’da sert iniş: 49 yaralı

Nevşehir'in Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonları rüzgâr nedeniyle sert iniş yaptı. Kapadokya bölgesindeki peribacalarını kuşbakışı izlemek isteyen turistleri taşıyan 3 sıcak hava balonunun sepetleri yere vurdu. Çoğu yabancı 49 turist yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların bazıları olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bazılarının vücutlarında ise kırıklar var.

Özel Kapadokya Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Yakut, hastanelerinde tedavi altına alınan 12 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, " Üçünün vücudunda kırık mevcut, diğerlerinde ise sert inişe bağlı olarak ufak tefek ağrılı kısımlar var. Hayati tehlikesi olan yaralı yok. Hastanemizdeki 12 yaralı, Koreli turist kafilesi" dedi.

Kaynak: AA