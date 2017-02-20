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Kaplıca’da kanunsuz avlanma

Kaplıca’da kanunsuz avlanma

Kaplıca'da, Kaplıca - Büyükkonuk çemberinin yaklaşık 200 metre doğu kısmındaki sürekli av koruma bölgesi içerisinde dün saat 16.00 sıralarında H.B.(E-23)’nin kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

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Kaplıca'da, Kaplıca - Büyükkonuk çemberinin yaklaşık 200 metre doğu kısmındaki sürekli av koruma bölgesi içerisinde dün saat 16.00 sıralarında H.B.(E-23)’nin kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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