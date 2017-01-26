Kaptan: "Kamuda çalışanlar arasındaki maaş farkı 900 TL'ye kadar çıktı"

İbrahim Diran

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), zamları ve Ocak 2011’den itibaren kamuda işe başlama maaşlarını düşüren yasanın iyileştirilmemesini, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle protesto etti.

Yönetim kurulu üyeleri düzeyinde yapılan eylemde, zamlar ve Ocak 2011’den itibaren devlette işe başlayanların maaşlarını arttıracak uygulamalar hayata geçirilmediği için daha geniş çaplı eylemler yapılacağı uyarısında da bulunuldu.

GÖKÇEBEL: “İYİLEŞTİRECEĞİZ AÇIKLAMALARI YALAN ÇIKTI”

KTOEÖS Genel Başkanı Tahir Gökçebel, eylemde yaptığı konuşmada, sendikalar ile hükümet yetkilileri arasında 2017’ye yönelik mali protokol görüşmeleri tamamlanmadan 2016’da, devlette maaşları düzenlenen Kamu Çalışanlarının Aylık, Maaş, Ücret ve Diğer Ödeneklerini Düzenleyen Yasa’da iyileştirme yapılacağı yöndeki açıklamaların “yalan” çıktığını söyledi.

Fakirlik sınırının yüzde 15.6’ya çıktığını, yüzde 20’lik alt gelirli sınıfının içine memur, öğretmen ve doktorların da girmeye başladığını savunan Gökçebel, kredi kartları üzerinde yapılan çalışmada, halkın gelirinin yüzde 110’u kadar temel ihtiyaçlara harcama yaptığının görüldüğünü ileri sürdü.

Üst katmanın gelirinin alt katmanın gelirinin altı katına çıktığını savunan Gökçebel, son dönemde yapılan zamların içinden çıkılmaz bir durum yarattığını söyledi.

Bugün başlatılan kavganın büyüyeceğini kaydeden Gökçebel, “Çok daha büyük eylemlerle burada olacağız” dedi.

KAPTAN: “YALANA DAYALI SİYASET”

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Hükümet’i “yalana dayalı siyaset” gütmekle eleştirdi.

Kamu Çalışanlarının Aylık, Maaş, Ücret ve Diğer Ödeneklerini Düzenleyen Yasa nedeniyle Ocak 2011’de devlette yeni işe başlayan ile daha önce işe başlayanlar arasında 800 TL fark yaratıldığını, (Ocak ayı sonunda uygulanacak yüzde 7,86’lık hayat pahalılığı şeklindeki) yeni uygulamayla bu farkın 900’e çıkacağını söyledi.

Asgari ücretin henüz belirlenmemesinin nedenlerden birinin de “muafiyet” konusu olduğunu savunan Kaptan, maaşların vergi muafiyeti hesaplamasında her yılın 1 Ocak’ta geçerli olan asgari ücretinin baz alındığını, dolayısıyla 1 Ocak’ın bilinçli olarak geçildiğini ileri sürdü.

Kaptan, hükümetin sadece yasadan dolayı düşük maaş alanları değil, asgari maaşa çalışanları da mağdur ettiğini söyledi.

Kaptan, yarın üç sendikanın, eylemlerini planlamak amacıyla toplantı yapacağını da bildirdi.

ELCİL: “HALK CİDDİ BİR FAKİRLEŞMEYLE KARŞI KARŞIYA”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise konuşmasında”, hükümeti idare edenin Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş olmasından dolayı” eylemlerini Maliye Bakanlığı’nın önünde yaptıklarını söyledi.

Halkın ciddi bir fakirleşme ile karşı karşıya olduğunu belirten Elcil, Türk Lirası’nda yaşanmakta olan değer kaybından dolayı maaşların eridiğini, çalışanların borçlarını ödeyemez duruma geldiğini buna karşın hükümetin herhangi bir tedbir almadığını savundu.

Hükümeti yolsuzlukla da suçlayan Elcil, Başbakan’ın geçmişte yaşanan banka kriziyle ilgili soruşturma açıp açmayacağını ve Serdar Denktaş’ın ise servetini açıklayıp açıklamayacağını sordu.

Eylem gerekçelerine atıfta bulunan Elcil, “Bu süreç genel grevlere kadar varacak bir süreçtir. Bu bir başlangıçtır” dedi.