Kaptan: "Sınavı yap, hak edene terfisini ver"

Özge Kizir

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Ahmet Kaptan, TAK çalışanlarının grev sebebinin maaş artışı olmadığını savunarak, “çok uzun zamandır terfi beklemektedir. Siz onu manevi olarak onore edeceksiniz. Maaşında 1 TL bile artış olmayacak” dedi.

Kartal Harman’ın sunup yönettiği ‘Ayaküstü 1 Saat’ programının konuğuKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan oldu.

TAK ajansında yapılan eyleme değinen Kaptan, “Bizim niyetimiz aslında grev yapmak değildir. Ülkenin haber alma özgürlüğünü kısıtlıyoruz evet bu konuda bizde rahatsızız ama sorunun da çözülmesini istiyoruz. Orada çalışan 46 kişi vardır,orada çalışan 25 kişinin terfisi vardır. TAK’ın şuanda bir yönetim kurulu vardır ve herhangi bir yetki almasına da ihtiyaç yoktur. TAK ajansı Maliye bakanlığından terfileri aşmak adına yetki istemiştir. Maliye bakanlığı yetkiyi verdi ama Başbakanlıkta takıldı” şeklinde konuştu.

“Maaşında 1 TL bile artış olmayacak”

Kaptan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başbakanın kendi döneminde hazırlanmış bir durumdur. Aslında insanlar çok uzun zamandır terfi beklemektedir. Siz onu manevi olarak onore edeceksiniz. Maaşında 1 TL bile artış olmayacak. Bu onuru çok görüyorsan başka bir şey demiyorum. Sınavı geçerse terfisini alacak. Bugün Başbakan adına bazı bürokratlar bizimle iletişime geçti. Günün sonunda bunun olmaması için en ufak bir sıkıntı yoktur dediler.

“Hiç kimse menfaat getirmiyor”

Bundan sonra atılacak olan adım daha kapsamlı bir şekilde eylem planlamamız gerekir. Biz eylem yapmak istemiyoruz. Hiç kimse menfaat getirmiyor. Hiçbir şekilde bütçeye külfette yoktur. Beni sınava al, sınavda başarılı olursa beni onore et diyor. Sınavı yap hak edene terfisini ver.”

“Bugün itibariyle yasalarımız her türlü niyete açıktır”

Kamu reformu konusunda açıklamada bulunan Kaptan, “Reform kelimesinin kelimesi dışında hiç kimsenin bunu yapmaya beklentisi yoktur. Ben iddia ediyorum ki Haziran ayı son iş günü bu soruyu bana tekrar sor. Bugün itibariyle yasalarımız her türlü niyete açıktır. Yani siz iş yapmak istiyorsanız bugün sizi engelleyecek bir şey yoktur. Görevini yapmayacak olana verilecek olan ceza da bellidir” şeklinde konuştu.

“Hizmet içi eğitimleri yapmak için yasaya ihtiyaç yoktur”

Kaptan, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle hesap verilebilirliği getirmemiz gerekir. Sizin beyninizde hesap sorma niyetiniz yoksa böyle bir niyet yoktur. Bugün siz hizmet içi eğitimleri yapmak için yasaya ihtiyaç yoktur. Her bakanlık eğitim planlamasını yapacak. Başbakanlığa bağlı personel dairesi hizmet şemasını hazırlayacak sonra da bununla ilgili eğitimlerine başlayacak. Fakat sen her birine yıllık olarak 9 TL para ayırırsan bu olmaz. Sadece bunlar olmaz senin öğretmenlerinde vardır. Bunlar içinde hizmet içi eğitim yapman gerekir. Yılda 1 tane eğitim yapsalar belki bu para kendilerine yetecektir.

“Bugün kamuda çok yüksek oranda bir memnuniyetsizlik var”

Bugün kamuda çok yüksek oranda bir memnuniyetsizlik vardır. Bizde elimizi taşın altına koyalım dedik bunları öneriyoruz ama bazı kesimler engel koymaya çalışıyor. KTAMS’ta eğitim yapmamızı engellemek istiyorlar fakat nedenini bilmiyoruz.

“Bir tek defa bile örgütümüzün salonlarını eğitim amaçlı kullanmak isteseler biz verirdik”

Bugün CTP’ye ne kadar yakınsak aynı şekilde UBP’yede yakınız. Biz bir siyasi partinin ocağı değiliz. Hiçbiri hayatta yokken biz vardık. İngiliz sömürge döneminde kurulduk. Yani bir siyasi odağın teşvikiyle kurulmuş değiliz. Biz emek örgütüyüz. Aynı zaman da ülkemize yardımcı olacak her şeyi düşünürüz. Bir tek defa bile örgütümüzün salonlarını eğitim amaçlı kullanmak isteseler biz verirdik.”