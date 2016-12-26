Kaptandan başkası konuşamayacak!
FIFA, uygulamayı futbolcu davranışlarını düzeltmek adına yapacak
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Futbolcuların karşılaşmalarda hakemlere yoğun ve toplu itirazlarının önüne geçmek isteyen FIFA, radikal bir karar alarak kaptanlar haricinde herkesin hakemle diyaloğa girmesini yasaklamayı planlıyor.
FIFA'nın teknik gelişim danışmanı, efsanevi golcü Marco van Basten'in açıkladığı tasarıya göre; futbolcuların davranışlarını düzeltmek adına böyle bir karar almayı planladıklarını açıkladı.
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