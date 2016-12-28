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Kar görünümlü dolu sevindirdi

Kar görünümlü dolu sevindirdi

Aşırı soğuk hava Lapta'da dün yerini yağmurla birlikte doluya bıraktı.

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Ahmet İkidereli

Aşırı soğuk hava Lapta'da dün yerini yağmurla birlikte doluya bıraktı. 

Yollarda ve araçların üst kısmında biriken dolu taneleri Laptalılara karmışcasına stres attırdı.

Bazı vatandaşların bu anı değerlendirerek kardan adam yapmaya çalışması da dikkat çekti. Bu arada sisli hava nedeniyle de görüş mesafesi oldukça düştü.

Yollar soğuk hava nedeniyle buz kaplanırken yetkililerden sürücülere dikkatli olun çağrısı yapıldı. 

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