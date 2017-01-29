'Kara Sevda' dizisi neden final yapıyor?

Ay Yapım imzalı 'Kara Sevda' dizisi, bu sezon ekranlara veda edecek. İkinci sezonuyla ekranlarda olan yapım, geçtiğimiz çarşamba günü '16.3' reyting ile birinci olan 'Diriliş Ertuğrul'un ardından en çok izlenen ikinci dizi olmuş, ancak sadece '5' reyting oranı elde almıştı.

Posta'da yer alan habere göre; Final kararının altında birkaç sebep yattığı söylenirken, senaryonun daha da uzatılmadan, dizinin iyi bir yerdeyken bitirilme isteğinin ağır bastığı iddia edildi.