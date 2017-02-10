Karabük demir gibi
Lider Beşiktaş, deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 2-1 mağlup oldu. 44 puanda kalan Beşiktaş’ı bir maç eksiği bulunan Medipol Başakşehir 42 puanla takip ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor, Beşiktaş’ı Ermin Zec ve Evgen Seleznyov’un golleriyle 2-1 yendi. Beşiktaş’ın tek golü 87. dakikada Aboubakar’dan geldi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’ndaki mücadelede takımlar şu 11’lerle sahaya çıktı:
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Ceyhun Gülselam, Gaman, Skulason, Tanase, Yatabare, Seleznov
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 9. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma'nın arka direğe ortaladığı topta savunmadan seken topu önünde bulan Talisca altıpas çizgisi üzerindeki Cenk Tosun'a pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza yayı içinde topla buluşan Hutchinson'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
12. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Latovlevici sol kanattan ceza sahası içine topu gönderdi. Uygun pozisyondaki Yatabare, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımını mutlak bir golden etti.
24. dakikada gelişen ev sahibi ekibin atağında soldan son çizgiye inen Latovlevici'nin çeriye çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Ceyhun Gülselam istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33. dakikada Quaresma'nın kullandığı kornerde kale içine gelen topa Latovlevici ters vuruş yaptı. Kaleye giden meşin yuvarlağı Skulason çizgiden çevirdi ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda Tanase yerine oyuna giren Ermin Zec, 50. dakikada maçın ilk golünü attı. Ceyhun Gülselam’ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ermin Zec, kaleci Fabri’nin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi.
Karabükspor ikinci golü 73. dakikada Evgen Seleznyov ile buldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Latovlevici topu arka direğe gönderdi. Valerica Gaman'ın kafayla aşırdığı topu Evgen Seleznyov çizgi üzerinde tamamladı.
Beşiktaş’ın tek golü 87. dakikada Aboubakar’dan geldi. Ceza yayı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson tek topla savunmanın arkasına sarkan Vincent Aboubakar'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Vincent Aboubakar topu filelerle buluşturdu.
Başka gol olmayınca maç 2-1 Karabükspor’un galibiyetiyle bitti.
44 puanda kalan Beşiktaş’ı birer maç eksikleri bulunan Medipol Başakşehir 42, Galatasaray 39, Fenerbahçe ise 35 puanla takip ediyor.
Kaynak: AA
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