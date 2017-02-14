Karaciğer kanserine karşı kahve için

Kahvenin bir faydası daha; karaciğer kanseri riskini azaltıyor. Peki günde kaç bardak içmeli?

Karaciğer yağlanması karaciğer hücreleri içinde yağ damlacıklarının birikmesi sonucu oluşuyor. Zamanla yağlanmanın miktarı ile ilişkili şekilde karaciğerde yapısal ve fonksiyonel bozukluk ortaya çıkıyor. Yağlanmaya bağlı karaciğerde oluşan iltihaplanmaya da ‘steatohepatit’ adı veriliyor. Steatohepatitin yıllarca sürmesi, siroza neden olabiliyor. Günde 1-2 fincan kahve, karaciğer kanseri gelişme riskini azaltıyor.