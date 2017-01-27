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Karadağ heyeti KKTC’den ayrıldı

Karadağ heyeti KKTC’den ayrıldı

Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç ve Rojaye İslam Birliği Başkanı Ernad Ramaoviç, Zekat Vakfı Başkanı Sadmir Hadzijiç ve Karadağ Müftü Yardımcısı Rahman Kaçar’dan oluşan heyet temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

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Din İşleri Başkanlığı’nın davetlisi olarak KKTC’ye gelen Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç ve Rojaye İslam Birliği Başkanı Ernad Ramaoviç, Zekat Vakfı Başkanı Sadmir Hadzijiç ve Karadağ Müftü Yardımcısı Rahman Kaçar’dan oluşan heyet temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ercan Havalimanından Din İşleri Başkanlığı yetkililerince ülkesine uğurlanan  heyet, Din İşleri Başkanlığıyla işbirliğini geliştirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla 24 Ocak’ta KKTC’ye gelmişti.

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