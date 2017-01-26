Karadağ Müftüsü Feyziç Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret etti

Din İşleri Başkanlığı’nın davetlisi olarak KKTC’ye gelen Karadağ İslam Birliği Başkanı (Karadağ Müftüsü) Rıfat Feyziç Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hala Sultan Tekkesi İmamı ve Din İşleri Başkanlığı Güney Kıbrıs Temsilcisi Şakir Alemdar’ın rehberliğinde dün gerçekleştirilen ziyarette Feyziç’e, Karadağ Müftü Yardımcısı Rahman Kaçar, Rojaye İslam Birliği Başkanı Ernad Ramaoviç, Zekat Vakfı Başkanı Sadmir Hadzijiç eşlik etti.