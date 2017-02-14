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Karadeniz Kültür Derneği Arter’e plaket takdim etti

Karadeniz Kültür Derneği Arter’e plaket takdim etti

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulunarak, derneğin düzenlediği hamsi günü etkinliğine verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulunarak, derneğin düzenlediği hamsi günü etkinliğine verdiği destekten dolayı plaket takdim etti. Baki Aygün başkanlığındaki heyet, derneklerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür ederek, üzerinde Karadeniz motiflerinin olduğu teşekkür plaketi sundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette yaptığı konuşmada, ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Karadeniz Kültür Derneği’nin yaptığı çalışmaların ve düzenlediği festivallerin farklı kültürlerin kaynaşması  adına önemli olduğuna vurgu yaptı. Ziyaretin  Gazimağusa şehrinin gelişimi ve büyümesi ile ilgili Karadeniz Kültür Derneğinin de görüşleri alma adına önemli olduğunu söyleyerek, kendisine yapılan ziyaret için dernek başkanı Baki Aygün’e ve heyetine teşekkür etti.

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