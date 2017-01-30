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Karadeniz Kültür Derneği, Gazimağusa Hastanesi’ndeki azarlama olayını kınadı

Karadeniz Kültür Derneği, Gazimağusa Hastanesi’ndeki azarlama olayını kınadı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hasta refakatçisinin hemşire tarafından azarlanmasını kınadı.

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hasta refakatçisinin hemşire tarafından azarlanmasını kınadı.

Dernek Genel Başkanı Baki Aygün, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde refakatçinin hemşire tarafından azarlanması iddiaları üzerine yayımladığı mesajda, “Hemşire tarafından yapılan insanlığa sığmayan davranıştan ötürü şiddetle kınar ve bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz” ifadelerine yer verdi.

Aygün, söz konusu muamelede bulunan hemşireye gereken uyarının verilmesi çağrısında bulundu.

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