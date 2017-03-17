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Karadeniz Kültür Derneği’nin 18 Mart mesajı

Karadeniz Kültür Derneği’nin 18 Mart mesajı

Aygün yayınladığı 18 Mart mesajında, Kıbrıs tarihinde de önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi’nin bağımsızlığın en önemli basamaklarından biri olduğunu kaydetti.

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Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Baki Aygün, Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanslı mücadelenin unutulmaz hatırası ve insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Aygün yayınladığı 18 Mart mesajında, Kıbrıs tarihinde de önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi’nin bağımsızlığın en önemli basamaklarından biri olduğunu kaydetti.

Aygün, “Büyük bir insanın, muazzam bir azim ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu zaferin 102. yıldönümünü kutlarken, bu uğurda canlarını vermiş aziz şehitlerimizin mukaddes hatıraları önünde saygıyla eğiliyor ve kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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