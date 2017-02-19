Karaoğlanoğlu’nda yangın
Karaoğlanoğlu’nda Gökhan Kızıldağ'ın evinde dün öğleden sonra şömineden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evdeki muhtelif ev eşyaları yandı.
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Karaoğlanoğlu’nda Gökhan Kızıldağ'ın evinde dün öğleden sonra şömineden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evdeki muhtelif ev eşyaları yandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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