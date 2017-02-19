Karaoğlanoğlu’nda yangın

Karaoğlanoğlu’nda Gökhan Kızıldağ'ın evinde dün öğleden sonra şömineden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evdeki muhtelif ev eşyaları yandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.