Karaokçu: "Uyuşturucu ölümleri küçümsenecek boyutta değil"

Deniz Abidin

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucu kullanımı ile ilgili araştırmaların dünyada üç yılda bir yapıldığını ifade ederek, polis ve mahkeme verilerine bakıldığında yakalama oranında yükselme görüldüğünü kaydetti. Karaokçu, uyuşturucu kullanımının arttığı algısının olabileceğini, bana göre polisin daha çok yakalama oranı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Karaokçu, ülkedeki esas sıkıntının ülkeye giren uyuşturucuyu yeteri kadar önleyememiş olmak olduğunu ifade ederek, gençlerin bu maddeye ulaşabilmekte olduğunun altını çizdi.

“Yasalar hayata geçmeli”

Karaokçu, Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Kaçakçılığında Türkiye polisinin en başarılı polisler arasında yer aldığını ifade ederek, KKTC polis altyapısının bu konuda güçlenmesi gerektiğini belirtti. Karaokçu, Meclis’e güvenlikle ilgili yasaların gittiğini söyleyerek, kamuoyunda çok büyük tepkilerin yer aldığını söyledi.

“Aile faktörü çok önemli”

Karaokçu şunları söyledi, “Çocuklar gidiyorlar ve uyuşturucu tacirlerinin kucağına düşüyorlar. Çeşitli nedenlerle uyuşturucu kullanmaya başlıyorlar. Bunun birçok nedeni vardır. Aile faktörü, çevresel faktörler önemlidir. Yaptığımız ilkokul araştırmasında 2 bin 533 çocukta yüzde 1,2 oranında bali, yüzde 10,9 sigara yüzde 23,5 alkol sonucu çıkmıştı. Bu benim için sürpriz olmadı. Biz komisyon olarak aileye destek programı sunarak tedavi isteyenleri de yönlendiriyoruz. En büyük etken sorunlu aile yapısıdır. Anne ve babanın boşanmış olduğu durum oldukça fazladır. ”

“Ölümler küçümsenecek boyutta değil”

Karaokçu, son iki yıl içinde uyuşturucudan 13 gencin yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, uyuşturucu kullanımı yüzünden yaşanan ölümlerin küçümsenecek oranda olmadığını kaydetti. Karaokçu, bunun en büyük nedeninin 2008 yılında ülkeye bonzai girişinin başlaması olduğunu belirtti. Karaokçu, 2008 yılından sonra felaketin giderek büyüdüğünü söyledi. Karaokçu, bonzainin yüzyılın en tehlikeli uyuşturucusu olduğunu ifade ederek, “her kaybettiğimiz çocukta yüreğimiz parçalandı” diye konuştu.

“Gençler bilinçleniyor”

Karaokçu, bonzai nedeniyle yaşanan ölümlerin ülkede ve dünyada sarsıntı yarattığına dikkat çekerek, gençlerin de bu konuda zaman içinde daha çok bilinçleneceklerini kaydetti. Karaokçu, “Zaman içinde bonzaiden kaynaklı ölümlerin azalacağına inanıyorum” dedi.

“Erken teşhis hayat kurtarıyor”

Karaokçu, uyuşturucu bağımlısının yardım almaya hangi noktada başladığının önemli olduğunu ifade ederek, “kanserde erken teşhis nasıl önemliyse uyuşturucuda da bu böyledir” dedi. Karaokçu, “Madde kullanımına başladıktan kısa bir süre sonra yardım isteniyorsa o zaman kurtulmak daha kolaydır. Erken müdahale hayat kurtarır” dedi.

“Bu çocuklar en masum halka”

Karaokçu, şöyle devam etti, “Sokakta yaşayan çocuklar vardı, evden atılan çocuklar vardı. Onlara yardımcı olduk, tedavi sürecine aldık. Etkinliklerimize ortak oldular. Uyuşturucu bağımlısı bir insan için tam olarak kurtuldu diyebilmek için ilk önce toplumun sorgulanması lazım. En büyük sıkıntı toplumsal önyargılarımızdır. Madde kullanan gençlere ve ailelerine karşı toplumun bakış açısı çok önemlidir. Madde bağımlısı olmak utanılacak bir şey değildir. Bu çocuklar ülkedeki uyuşturucu sorununun suçlusunun en masum halkasıdır. Okulda bir çocuğun madde kullanımı tespit edildiği zaman öğretmenlerin yüzde 90’nı ‘bu çocuğu derhal okuldan atalım’ mantığındaysa biz bu mücadeleyi bu anlayışla zor kazanırız”

“Geçleri bu hale sistem getirdi”

Karaokçu, toplumsal önyargılar devam ettiği sürece gençlerin uyuşturucu tacirlerinin kucağına itildiğine dikkat çekerek, “bugün sistem bu şekilde çalışıyor” diye konuştu.

Karaokçu, madde bağımlısı gençlerin, yakalandıklarını, isimleri ile medyada yer aldıklarını, sicillerine işlendiğini ve cezaevine gönderildiklerini belirterek, çıktıkları zaman bir iş sahibi olamadıklarını kaydetti

“50 kişiye Denetimli Serbestlik kararı verildi”

Karaokçu, Denetimli Serbestlik Yasası’nın uygulamaya girmesinin çok doğru bir adım olduğunu belirterek, uyuşturucu ile mücadele anlamında atılan en iyi adım olduğunu kaydetti. Karaokçu, Denetimli Serbestlik Kurulu’nun verdiği bilgiye göre, bugüne kadar 50 kişiye Denetimli Serbestlik kararı verildiğini söyledi

“Alo Danışmanlık ve Destek Hattı bu yıl kuruluyor”

Karaokçu, dönemin Eğitim Bakanı Kemal Dürüst ile birlikte bitirme noktasına gelinen lise eğitim programına başlandığını söyleyerek, amaçlarının ilkokul ve ortaokullarda da müfredata girmesi olduğunu söyledi. Karaokçu, eğitim bakanı ile bu konuda girişimleri olduğunu ifade ederek, bu yıl olmasa bile gelecek yıl uyuşturucunun müfredata girmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Karaokçu, komisyonun bu yıl yapacağı farkındalık ve bilimsel çalışmalar yanında en büyük hedeflerinden biri olan Alo Danışmanlık ve Destek Hattı’nın kurulması olduğunu kaydetti. Başbakan’ın bu konuda ciddi duyarlılığı olduğunu dile getiren Karaokçu, söz konusu hattın bu yıl kurulması için bütçenin ayrıldığını söyledi.

“Tedavi Merkezi ile ilgili çalışmalar son aşamada”

Karaokçu, tedavi merkeziyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, 18 odalı bir merkez kurulmasının hedeflendiğini belirtti. Tedavi Merkezi’nin Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nden tamamen bağımsız olacağını söyleyen Karaokçu, TC Sağlık Bakanlığı ile temaslar kurulduğunu, çalışacak olan ekibin Nisan ayında eğitim programına tabii tutulacağını kaydetti.

Karaokçu, uyuşturucu yüzünden mağdur olan çocukların ailelerine gelir sağlamak amacıyla hartuç projesi gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. Karaokçu, hartuç projesi ile hem geri dönüşüm anlamında hem de üzerindeki sloganlarla bilinçlendirme çalışması yapılacağını söyledi.

“Cezaevinde eğitim çalışması hedefleniyor”

SOS’teki anne ve teyzelere yönelik bir eğitim programının hazırlanmakta olduğunu ifade eden Karaokçu, bunun yanında Merkezi Cezaevi’nde de bağımlıların ayrı bir bölüme alınmasının sağlanarak eğitim çalışması verilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Karaokçu, Mart ayında ise gardiyanların eğitimden geçmesi için çalışma başlatılacağını söyledi.