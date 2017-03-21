Karar 27 Mart’ta okunacak

Nadire Bahadi

Mağusa’da üniversite içinde faaliyet gösteren öğrenci yurdunda 22 Kasım 2015 tarihinde oda arkadaşı Tevfik Uzunoluk’u 23 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Tevfik Utku Polat dün yeniden Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede sanığı temsilen hazır bulunan avukat İbrahim Demirtaş dün bütünlüklü savunmasını ortaya koydu.

Demirtaş, sanığın oda arkadaşı Tevfik Uzunoluk’u tasarlayarak öldürmediğini, psikolojik sorunlarına bağlı olarak bir anlık öfke ve bunalım sonucu bu suçun işlendiğini kaydetti.

Demirtaş mahkemeden sanığın genç ve sabıkasız oluşunu göz önünde bulundurarak cezasının tamamlanmasının ardından yeni bir hayat kurabilmesine olanak sağlamak için fırsat sayılabilecek bir ceza verilmesini talep etti.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Tevfik Utku Polat hakkındaki kararı 27 Mart tarihinde açıklayacak.

Demirtaş: Adaleti yanıltmak yerine, teslim olup polise yardımcı oldu

Mahkemede sanık hakkında hafifletici nedenleri sunup savunma yapan Avukat İbrahim Demirtaş, Polat’ın olayın hemen ardından kısa bir süre içinde pişmanlık duyup polise giderek teslim olduğunu ve olayın aydınlatılmasını sağladığını söyledi. Bu tür suçlarda böyle bir pişmanlık ve soruşturmaya yardımcı olma durumunun çok sık görülmediğini belirten Demirtaş, sanığın genç ve hayat tecrübesinden yoksun bir kimse olmasına rağmen adaleti yanıltmaya yönelik tavırlara girmemesinin hafifletici ve önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Demirtaş Yargıtay Ceza Dağıtım 3/86’da ise sanığın kendiliğinden teslim oluşunun lehe değerlendirilen bir faktör olduğunun vurgulandığını belirtti.

“Sanık, bunalım ve ruhsal çöküntü halinde bu suçu işledi”

Sanığın Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Yağlı tarafından hazırlanan raporda sanık için Vücut Dismorfik Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalıkları ön tanısı konulduğunu belirten Avukat Demirtaş, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı tarafından hazırlanan raporda ise yine sanığın Obsesif Kompulsif şikayetleri olduğu ve sanığın Depresif Paranoid kişilik olduğunun belirtildiğini söyledi.

Mahkemede rahatsızlıkları ve etkilerini anlatan Demirtaş, sanığın cinayeti işlediği anda bu rahatsızlıkların etkisi altında olduğunu gösteren ifade ve hareketlerin olduğunu kaydetti.

Demirtaş sanık Tevfik Utku Polat’ın tıbbi yardımı yarıda kesmesi ve kendisine imzalatılan bir sözleşme ile üniversite sağlık merkezinde görevli doktordan gördüğü ilaçlı tedaviye devam etme zorunluluğu durumunun yaşanan olaya bir faktör olduğunu söyledi.

Sanık Polat’ın bu suçu tasarlayarak işlemediğini kaydeden Demirtaş, sanığın bir anlık bunalım ve ruhsal çöküntü ve öfke anında böyle bir suç işlediğini belirtti.