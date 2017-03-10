Karar metninin yazımı tamamlanamadı

Devrim Demir

Kamuoyunda “Kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’da bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili dün açıklanması beklenen karar ertelendi.

Bir yıldır ülke gündeminden düşmeyen 6 sanıklı davanın sanıkları Doktor Fahri Karagözlü, Doktor Rasiha Serdaroğlu, Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Doktor Verda Özkent Tunçbilek, ebe Ayşegül İşbilen ve emekli hemşire Taner Okburan dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin huzuruna çıkarıldı.

Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve savunma avukatları mahkemede hazır bulundu.

Yargıç Murat Soytaç ve Seran Bensen’in üye olarak yer aldığı heyete yalnızca bu dava için Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol başkanlık ediyor.

Karar 28 Mart’ta açıklanacak

Mahkeme başkanı Fatma Şenol, dün gerçekleşen oturumda kararın henüz tamamlanmadığını açıkladı. Şenol, sanıklar hakkındaki kararı 28 Mart sabah saat 09.00’a ertelediklerini açıklayarak oturumu kapattı.

Şenol, ayrıca sanıkların yargılanacakları güne kadar cezaevinde tutuklu kalmalarına karar verdi.