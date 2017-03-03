Suna Erden

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yasa dışı kürtaj davasından yargılanan 5 aylık fetüsün annesi M.A karardan önce tutuklandı

Girne’de Şubat 2016 tarihinde ortaya çıkan yasa dışı kürtaj skandalında Çatalköy bölgesinde gömülü olarak bulunan 6 fetüsten 5 aylık fetüsün annesi olduğu DNA raporu ile tespit edilen M.A isimli kadın dün mahkeme kararı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yasal sınır olan 10 haftanın üzerindeki bebeğini Ada Hospital isimli hastanede aldırttığı gerekçesi ile yargılanan M.A karardan önce tutuklandı. Sanık M.A hakkındaki kararın 6 Mart Pazartesi tarihinde kaza mahkemesinde okunacağı belirtilirken, sanığın karar öncesi tutuklanmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Öte yandan yasa dışı kürtaj davasında suçlamaların odağındaki 4 doktor ile 2 hemşire hakkındaki karar da 9 Mart tarihinde açıklanacak.