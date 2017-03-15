Kararı mahkeme verecek
Alasya İlkokulu’nda 3 Mart tarihinde bir öğrencisini ciddi şekilde darp eden bir öğrencisini ise tehdit eden öğretmen Ümit Tarsus hakkında yeni gelişme yaşandı.
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Gamze Pir Baykur
Alasya İlkokulu’nda 3 Mart tarihinde teneffüs saatinde topa vurduğu gerekçesiyle 5. sınıf öğrencisi Kemal Kaleci’nin boğazını sıkıp yerde tekmeleyerek feci şekilde darp eden ve bir başka öğrenciyi de tehdit eden öğretmen Ümit Tarsus, Kaleci ve Koral ailesinin Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde başlattıkları girişim sonucunda geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
Kaleci ve Koral ailesi yayınladıkları basın bildirisinde mücadelelerine KKTC’nin bağımsız mahkemelerinde de devam edeceklerini açıkladı.
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