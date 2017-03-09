“Karatahta” oyununun dün akşamki geliri Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yetişkinler Atölyesi’nin Telsim Vodafone katkılarıyla sahneye koyduğu “Karatahta”nın dün akşamki gelirinin tümü Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.

KTOÖD’den yapılan açıklamada, tüm gişe geliri Lefkoşa Belediyesi tarafından kendilerine bağışlanan oyunun, dün akşam gerçekleştirilen tüm gelirinin, yönetim kurulu kararıyla Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacağı ifade edildi.

Lefkoşa Belediye Tiyatro’sunda Mart ve Nisan ayı boyunca gösterimde olacak olan oyun her çarşamba saat 20.00’de izleyicisiyle buluşuyor.