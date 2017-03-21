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  3. Karatay: "Kesin olarak söylüyorum, ekmek yemeyin"
Karatay: "Kesin olarak söylüyorum, ekmek yemeyin"

Karatay: "Kesin olarak söylüyorum, ekmek yemeyin"

Prof. Dr. Canan Karatay, Adana'da bir fırında satılan ekmekten GDO'lu soya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı. Karatay, "Kesin olarak söylüyorum. Ekmek yemeyin." dedi.

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Adana'da bir firmanın fırınlara sattığı, ekmeği olduğundan hacimli gösteren ve geç bayatlatan katkı maddesinden GDO'lu soya çıktı. Prof. Dr. Canan Karatay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Çok tehlikeli, kansere ve kısırlığa sebep oluyor"

Canan Karatay şöyle konuştu:

Ucuz olsa dahi yemememiz lazım. Çünkü içinde çok katkı maddesi, kimyasallar var. Tarım Bakanlığı'nın izniyle bütün unlara yüzde 10 katkı maddesi koymak zorundayız diyor uncular. Bunun üzerine bir de GDO çıktı. İthalatına izin veriliyor, yazık. Ülkemizde GDO'suz herşeyi yetişterebiliriz diye düşünüyorum. Bunun mücadelesini veriyorum. GDO'lu yiyecekler bilhassa soya mutlaka GDO'lu oluyor, çok tehlikeli. Her türlü hazır yiyeceğin içinde bulunuyor. Soyada yalancı östrojen var. Bütün hastalıkların sebebi, başında da meme kanserinin ve kısırlığın sebebi.

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