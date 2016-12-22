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  3. Karaya oturan gemiye müdahale edilemiyor
Karaya oturan gemiye müdahale edilemiyor

Karaya oturan gemiye müdahale edilemiyor

Tanzanya bandıralı “Chrisdul” isimli kuru yük gemisi, demirli bulunduğu Gazimağusa önlerinde demirin tutunamaması sonucu karaya oturdu.

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Doğu Akdeniz kıyılarında hüküm süren kötü hava koşulları nedeniyle Gazimağusa’da bu sabah 04.00 sularında karaya oturan geminin kurtarılma çalışmalarının, hava koşullarının düzelmesinin ardından başlayacağı belirtildi.

GKK’dan verilen bilgiye göre, Tanzanya bandıralı “Chrisdul” isimli kuru yük gemisi, demirli bulunduğu Gazimağusa önlerinde demirin tutunamaması sonucu karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti ve Liman Başkanlığı personelinin de katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda gemide bulunan 8 personel kurtarıldı.

Açıklamaya göre, bölgede hüküm süren kötü hava koşullarının düzelmesinin ardından Kıyı Emniyeti Müdürlüğü tarafından geminin kurtarılması çalışmalarına başlanacak.

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