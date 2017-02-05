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Karayolları ne iş yapıyor?

Karayolları ne iş yapıyor?

Minik Doğa’nın yaşamını yitirdiği yolda, mahkeme kararına rağmen halen daha önlem alınmaması bölgede tepkiye yol açıyor

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Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 2 buçuk yaşındaki Doğa Çiçek’in yaşamını yitirdiği yol üzerinde hiçbir önlem alınmaması büyük tepki topluyor. 

Kazanın üzerinden 1 yıla yakın zaman, kaza ile ilgili yargılanan sürücünün kararının açıklanmasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen Karayolları Dairesi’nin yol ile ilgili hiçbir çalışma yapmaması, bölge halkının öfkesine yol açıyor. 

Diyalog muhabirine konuşan minik Doğa’nın annesi İpek Kaleli Çiçek, 2 ay önce Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyetinin kararını hatırlatarak, mahkemenin Karayolları Dairesi’ni suçlu bulduğunu anımsattı. Yolun bulunduğu bölgede uyarıcı bir levhanın olmadığını ve  hız limitinin bulunmadığını belirten Çiçek, mahkeme kararına rağmen yol üzerinde hiçbir çalışmanın yapılmadığına dikkati çekti.

Bizim hakkımızı kim savunacak

Yolun durumunun sanık için hafifletici nedenler arasında gösterildiğini ve cezasının düştüğünü anımsatan Çiçek, “Peki sanığın hakkı bu şekilde savunulurken, bizim hakkımızı kim savunacak” şeklinde konuştu.

Oğlunun adını Doğa Arman Çiçek  ismi ile kuracakları vakıfta yaşatacaklarını belirten İpek Kaleli Çiçek, Karayolları Dairesi’ne de dava açacaklarını sözlerine ekledi.

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