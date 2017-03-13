Kariyer Haftası boyunca DAÜ’de iki endüstri mühendisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarından İngiltere’deki University of Nottingham Öğretim Üyesi Dr. Mohammad Mesgarpour ve Shell Co. Supply Chain & Contract Management Yöneticisi Mustafa Parmaksız, DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ – MİKA) ve Fakülteler organizasyonuyla gerçekleşen “5. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri kapsamında DAÜ’de idiler.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen söyleşilerin açılış konuşmaları DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak tarafından yapıldı. Konuşmasında konukların özgeçmişleri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Gökhan İzbırak, öğrencilere bu seminerleri dinleme şansına sahip olmakla ne kadar şanslı olduklarını anlatarak, davetli konuşmacılara yoğun işleri arasında zaman ayırarak deneyimlerini paylaşmak üzere DAÜ’ye gelmelerinden dolayı teşekkür etti. Doç. Dr. İzbırak konuşmasında böylesi kapsamlı bir projeye kaynak aktararak Türkiye dışından da davetli konuşmacı getirtilmesini sağlayan DAÜ Rektörlüğü’ne de teşekkürlerini sundu.

Sadece Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği öğrencilerinin değil DAÜ’nün farklı programlarından da öğrencilerin büyük ilgi göstererek bölüm anfisini tamamen doldurduğu etkinliklerde konuşmacılar, öğrencilere kariyer yolculukları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları aşmada DAÜ’de aldıkları eğitimin kendilerine olan katkıları konusunda ayrıntılı bilgi verdiler. Günümüz dünyasında farklı disiplinlerden ve farklı kültürlerden oluşmuş ekip çalışmalarının önemi üzerinde duran Mohammad Mesgarpour ve Mustafa Parmaksız, DAÜ’nün 106 farklı ülkeden gelen 20 bin öğrencisinin ve 35 farklı ülkeden gelen binden fazla öğretim üyesinin oluşturduğu bu kozmopolit ortam sayesinde, öğrencilerin yabancı kültürleri yakından tanıma ve öğrenmesinin başarılı bir kariyer için çok önemli olduğunu vurguladılar. Öğrencilerin özellikle ilgilerini çeken konuşmacıların işe alınırken yaşadıkları mülakat deneyimleri, öğrenciler tarafından çok yararlı bulundu ve konuşmaların sonunda davetli konuşmacılar öğrenciler tarafından ayakta alkışlandılar.